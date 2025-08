A Chengdu la mostra Encounters from Afar della Gam di Torino

CHENGDU (CINA) (ITALPRESS) – Oltre 60 opere provenienti dalla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino (GAM) saranno esposte per la prima volta in Cina presso il Chengdu Art Museum dal 08 agosto al 16 novembre 2025. La mostra Encounters from Afar: Masterpieces from the Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino è un’iniziativa nata in occasione del 55esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese.

Ideata e prodotta da Palatina Cultural Group in collaborazione con Villaggio Globale International, il progetto è stato concepito con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale italiano all’estero e realizzare un progetto di collaborazione tra Fondazione Torino Musei, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, e Chengdu Art Museum.

Sotto la guida dell’Ufficio di Beni Culturali della Provincia del Sichuan e dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Città di Chengdu, l’iniziativa è patrocinata dall’Ambasciata d’Italia a Pechino, dal Consolato Generale d’Italia a Chongqing, dall’Istituto Italiano di Cultura di Pechino e dalla Città di Torino. Encounters from Afar intende raccontare l’arte moderna italiana ed europea dalla fine dell’Ottocento fino alla metà del Novecento, partendo dal romanticismo e dall’impressionismo e arrivando alle avanguardie del ventesimo secolo.

La mostra, curata dal Professore Alessandro Botta, porterà il visitatore in un viaggio affascinante attraverso le grandi trasformazioni della pittura moderna, guidati da dipinti e opere grafiche che rappresentano oltre 100 anni della storia dell’arte, dal Ritratto di Carolina Zucchi di Francesco Hayez (c. 1825) fino a Gente in strada di Renato Guttuso (1956-1957).

Le opere provenienti dalla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, una delle principali e più rinomate collezioni sul territorio italiano, sono le più celebri e identificative di artisti italiani quali Giovanni Boldini, Giacomo Balla, Giorgio de Chirico e Giorgio Morandi, esposte insieme a maestri europei come Pierre-Auguste Renoir, Johannes Itten, Pablo Picasso, Marc Chagall e molti altri ancora. L’accurata e attenta selezione dei capolavori viaggerà in Cina per la primissima volta, portando un’opportunità unica per il pubblico cinese di relazionarsi di persona con l’importante collezione della GAM e di dialogare con gli artisti del passato, condividendo sensazioni e pensieri di quotidianità di un tempo culturale che ha segnato la storia dell’arte europea.

