PALERMO (ITALPRESS) – Si svolgeranno a Catania nello spazio antistante “Le Ciminiere” (da venerdì 14 a domenica 16) ed a Valdesi-Mondello a Palermo (da venerdi 21 a domenica 23 luglio) le due tappe di SM EXPO, la mostra di auto e moto organizzata dal mensile Sicilia Motori. Dal gradimento di espositori e visitatori ottenuto dall’edizione “straordinaria” dello scorso anno, allestita per festeggiare i 40 anni della testata (terza in Italia per anzianità fra tutte le riviste di automotive e del quale è appena stato pubblicato il n. 500), n’è derivato un format che da quest’anno interesserà le due principali città siciliane.

Le marche espositrici, che partecipano direttamente o attraverso i propri Concessionari di zona sono: Abarth, Alfa Romeo, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Koelliker, Maserati, Nissan, Peugeot Motocycles. 12 in tutto (due in più rispetto la precedente edizione di Palermo) e fra queste Fiat presenterà in anteprima nazionale l’inedite “Topolino” e “600” mentre Hyundai esporrà la nuova Kona. Insieme a queste tre novità assolute debutterà e si potrà provare la “Microlino”, micro car elettrica made in Italy e distribuita da Koelliker. Abarth sarà presente con la 500e, Alfa Romeo con Tonale, Jeep con le recenti novità Avenger e Gran Cherokee, Dacia con la Sandero Stepway (nella versione Extreme UP TCe 100 GPL ECO-G), Maserati con Grecale, Nissan con Ariya e Qasqai e-Power, Peugeot Motocycles esporrà i nuovi XP400 e Tweet FL.

A Catania auto e moto saranno in esposizione – per la prima volta – nel “village” che verrà allestito nello spazio antistante “Le Ciminiere” (Viale Africa), che resterà aperto giorno e notte senza interruzione ed al quale i visitatori avranno libero accesso. Non è previsto alcun biglietto d’ingresso neppure per assistere, gratuitamente, anche agli spettacoli di cabaret che andranno in scena ogni sera (dalle 21 alle 22) preceduti dal dj set con musica lounge dalle 19 e poi seguiti da musica disco sino alle 24. Alcuni dei modelli in esposizione potranno anche essere provati nel corso della giornata partendo proprio da “Le Ciminiere”. In aggiunta all’esposizione statica ed ai test drive, ed agli spettacoli serali, il programma comprende sfilate di veicoli d’epoca e club di marca e auto da competizione. L’inaugurazione è fissata per le ore 10 di venerdì 14.

A Palermo, sette giorni dopo, l’Expo ritorna a Valdesi in Viale Regina Elena nel cuore della località balneare di Mondello, nello spazio antistante lo stabilimento Liberty. Le modalità di svolgimento saranno identiche a quelle di Catania con apertura h24 ed ingresso libero. Intrattenimento musicale dalle 19 alle 24 e animazione assicurata dagli speaker di Radio Giornale di Sicilia. In ognuno dei tre giorni vi saranno le “parate” di veicoli d’epoca e club di marca i cui veicoli (auto e moto) resteranno in esposizione insieme alle novità del mercato. Inaugurazione alle ore 10 di venerdì 21.

Media partner dell’Expo sono l’agenzia di stampa Italpress, i quotidiani “Il Giornale di Sicilia” (con RGS e TGS) di Palermo e “La Sicilia” di Catania.

– foto: ufficio stampa Sicilia Motori –

(ITALPRESS).