A Castelbuono incontri del Gal Isc Madonie per la facilitazione digitale

PALERMO (ITALPRESS) – Un incontro sulla facilitazione digitale organizzato dal Gal Isc Madonie si svolgerà il 31 marzo alle 17.30, nell’aula consiliare del Comune di Castelbuono, in provincia di Palermo.

Il presidente del Gal Madonie, Mario Cicero ha messo in evidenza che “il Gal ha attivato un servizio per quell’ampia fetta di popolazione che non ha dimestichezza con i servizi informatizzati, come la popolazione anziana. Questa è un’iniziativa cruciale nell’era digitale perchè cerca di colmare il divario di competenze tecnologiche, consentendo a tutti i cittadini di poter fruire di una molteplicità di servizi. Oggi è di fondamentale importanza saper utilizzare gli strumenti informatici perchè rendono il cittadino partecipe a 360°. Inoltre, è una nuova opportunità educativa rivolta a giovani e adulti perchè mira a sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, così come richiesto dal quadro europeo DigComp. Per questo promuoviamo degli incontri nei Centri Stella per spiegare, in maniera semplice e chiara, grazie all’ausilio dei “facilitatori digitali”, come creare lo spid e a cosa serve, cos’è la carta d’identità elettronica, come fare l’e-mail etc etc…”.



Dario Costanzo, direttore del Gal Isc Madonie, continua: “L’iniziativa è finanziata dalla Misura 1.7.2 del PNRR, grazie ad una Convenzione con il Dipartimento Formazione Professionale della Regione Siciliana. Essa si colloca nel novero delle azioni del GAL ISC MADONIE volte a garantire, anche nelle aree rurali più distanti dai centri abitati, il diritto di cittadinanza alla popolazione e l’esercizio dell’attività d’impresa. E’ in corso di attuazione, infatti, un altro importante intervento per l’Implementazione della Rete a banda larga nelle aree bianche, allo scopo di servire la popolazione rurale e migliorare le prestazioni aziendali con il ricorso alle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il GAL ha deciso di intervenire proprio sulle cosiddette “aree bianche” o “a fallimento di mercato” nelle quali nessun operatore aveva ritenuto remunerativo investire per assicurare ai residenti e alle imprese una connessione a banda larga”.



All’incontro saranno presenti: il presidente del Gal Isc Madonie e sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, il direttore del Gal Isc Madonie, Dario Costanzo, la responsabile del Punto di facilitazione digitale di Castelbuono, Maura Antonietta Cannizzaro. La tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Antonella V. Guglielmino.

Questa iniziativa punta a un apprendimento pratico e attivo, dove i partecipanti imparano facendo. L’obiettivo è sviluppare competenze concrete e stimolare la riflessione, coinvolgendo attivamente i cittadini nella creazione, valutazione e miglioramento dei servizi digitali. Attraverso un metodo innovativo, i cittadini potranno studiare i materiali online in autonomia, preparando il terreno per incontri di persona più efficaci. Durante questi incontri, i facilitatori verificheranno la comprensione e l’acquisizione delle competenze, sia quelle apprese online che quelle sviluppate in modo indipendente, garantendo che i partecipanti possano utilizzare al meglio i servizi offerti.

-foto ufficio stampa Gal Isc Madonie –

(ITALPRESS).