A Caivano 10 chili di droga e un arsenale murati in un casolare

(NAPOLI) (ITALPRESS) - Quasi 10 chili di stupefacenti, diverse armi da guerra, tra cui persino una mitragliatrice, e due persone arrestate. E' questo il bilancio di una operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel centro storico di Caivano dove il traffico di droga rallenta sensibilmente, ma non si ferma. E qui, all'interno di un casolare, i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale. A una prima perquisizione, spiega l'Arma in una nota, sono stati scoperti droga e proiettili ma è grazie al metal detector che i carabinieri hanno trovato il resto delle armi murate nei mattoni e nelle pareti. Il bilancio complessivo è di di 4 pistole con matricola abrasa cariche di munizioni (una glock, una beretta 92FS, una beretta 98FS, una tanfoglio 21) e una mitragliatrice Scorpion. E ancora quasi 600 proiettili di vario calibro, 6 chili e mezzo di hashish, 2 chili e 300 grammi di cocaina e quasi un chilo di marijuana. Al termine dell'operazione, i militari hanno arrestato due persone, un 40enne e un 51enne, portati in carcere in attesa di giudizio. col3/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Carabinieri Napoli)