A Cagliari sequestrati 110kg di cocaina e 29.500 euro, due arresti

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Cagliari a Sestu hanno notato che l’autista di un autoarticolato, con targa polacca, si accingeva a consegnare ad un’altra persona (giunta a bordo di un’utilitaria) 4 borse molto voluminose, che, con atteggiamento furtivo e sospetto, provvedeva a riporre nell’abitacolo della propria autovettura.

Le successive attività di ispezione e perquisizione degli automezzi hanno consentito di accertare che all’interno dei borsoni fosse occultata un’ingente partita di cocaina, suddivisa in 100 panetti, per un peso complessivo pari a 110 Kg; la droga, se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe determinato il conseguimento di un ingente profitto per i trafficanti pari a oltre 10 milioni di euro.

L’operazione si è conclusa con l‘arresto dei due responsabili (tradotti presso la Casa circondariale di Uta), il sequestro dello stupefacente, nonché di un’ingente somma di denaro contante (29.500 euro), ritenuta parte del provento dell’attività illecita.

