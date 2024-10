BARI (ITALPRESS) – Grande successo per la prima edizione di “Levante in Gusto”, l’area dedicata all’eccellenza enogastronomica del territorio pugliese e di tutto il Sud Italia, fortemente voluta dai vertici di Nuova Fiera del Levante in occasione della 87esima Campionaria Internazionale, svoltasi dal 28 settembre al 6 ottobre.

Grande novità dell’edizione 2024, quest’area, allestita nei pressi dell’Ingresso Edilizia (zona 47 Ovest) vicino al grande palco utilizzato per gli spettacoli serali, ha riunito i maggiori operatori dell’enogastronomia e dello street food, che hanno proposto le loro specialità, diversificando così l’offerta presentata ai visitatori della Campionaria.

Dalla bombetta di Martina Franca alle specialità siciliane, i visitatori hanno potuto mangiare e bere prodotti di qualità, usufruendo dei tavoli presenti, affollati nelle ore serali ma anche nel resto della giornata, facendo registrare la soddisfazione di tutti gli artigiani che hanno contribuito alla buona riuscita di “Levante in Gusto”.

Tra gli stand presenti in questa area non poteva mancare quello della “Merendina dei baresi”, uno dei prodotti più richiesti, che ormai da diversi decenni accompagna ogni edizione della manifestazione. Un prodotto fresco che viene fatto quasi giornalmente e che viene venduto anche a Roma, Milano e in altre grandi città della Penisola.

«Quello che proponiamo è un prodotto importante, storico per la Campionaria, e i numeri di quest’anno lo confermano – ha detto Giuseppe Abbinante, titolare de “La merendina dei baresi” -. Questa storia non l’ho inventata io, anche se continuo a mantenere in vita la tradizione. “La merendina dei baresi” è un prodotto artigianale, fatto a mano, senza conservanti né coloranti, naturale, come si faceva un tempo. Tante persone vengono appositamente in Fiera per comprare le nostre merendine e questo ci riempie di orgoglio. Personalmente partecipo alla Campionaria da 18 anni, ma produco queste merendine da molto prima, da quando c’era ancora la vecchia Aida, che io stesso fornivo, e quindi ho voluto continuare questa tradizione: la ricetta è esattamente la stessa. Chi non è riuscito a comprarle, potrà farlo anche dopo la Campionaria, venendoci a trovare nella sede dell’azienda dolciaria “Dolci Sapori”, in via Casamassima, a Valenzano».

Ma Levante in Gusto ha presentato anche una serie di novità, che ben si sposano con la tradizione locale e le abitudini dei giorni nostri, come la focaccia barese surgelata “SanNicò”, che ha soddisfatto anche i palati più raffinati e scettici.

«È la prima volta che partecipiamo alla Campionaria e devo dire che è andata bene, soprattutto nei weekend – ha commentato Roberto Pantaleo, fondatore e amministratore di “Focaccia SanNicò” -. Noi abbiamo proposto focaccia di tipo barese, e il nostro prodotto è ormai conosciuto in buona parte d’Europa e del Mondo. In Fiera abbiamo portato la novità di focaccia surgelata, fatta però con la ricetta tradizionale e ingredienti 100% italiani, dall’olio extravergine alla farina e al pomodoro rigorosamente pugliese, che in soli 10 minuti è pronta per essere mangiata».

Gli altri operatori presenti nell’area “Levante in Gusto” sono stati: Al fuso pugliese, Artegusto, Birreria artigianale I Peuceti, Birrificio Punzi, Braceria Lippolis, La Sicilia in Puglia, Metropolitan Killer Pasta, Pescaria, Salumi Saluno e Sfizierie.

