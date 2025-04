A Bari una multinazionale giapponese, Emiliano “Dati occupazione paragonabili a Milano”

BARI (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione sede barese, unica in Italia, della multinazionale giapponese Tmeic, specializzata nella produzione di macchine elettriche rotanti, sistemi elettronici di potenza, sistemi elettrici industriali, sistemi per le energie rinnovabili (sistemi di accumulo a batteria BESS, sistemi fotovoltaici, generatori eolici, ecc.).

A tagliare il nostro il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per una nuova azienda che sbarca in Puglia, a Bari dove “i dati sull’occupazione – ha detto – sono paragonabili a quelli di Milano, cosa che non era mai successa e ci siamo riusciti. Non è un caso che la Puglia negli ultimi nove anni abbia incrementato il suo prodotto interno lordo di 24 miliardi. É la dimostrazione che la nostra rincorsa per uscire dalla questione meridionale è a buon punto, ma bisognerà insistere. Questa azienda ha caratteristiche che ci interessano anche da un punto di vista ambientale perché è in grado di realizzare dispositivi che servono per la produzione e distribuzione dell’idrogeno e questo nel progetto di Hydrogen Valley previsto in Puglia per Taranto e, più in generale, per la decarbonizzazione che noi come Puglia abbiamo imposto prima all’Unione Europea e poi anche al Governo Italiano”.

La cerimonia si è aperta con i saluti del managing director Kazuhiko Tamemoto, cui sono seguiti gli interventi dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e della direttora del dipartimento Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio. A spiegare le motivazioni che hanno portato ad individuare Bari come sede italiana è stato il presidente e CEO dell’azienda Akira Kawaguchi.

“Questa sede – ha spiegato – non rappresenta semplicemente un’espansione aziendale, ma è un ponte tra l’eccellenza tecnologica giapponese e il dinamico panorama industriale italiano”. Dopo aver ringraziato le autorità locali presenti ed aver espresso entusiasmo per la collaborazione avviata con le autorità italiane, le università e gli istituti di ricerca, Kawaguchi si è soffermato sui progetti a breve termine della Tmeic Europe e sulla sintonia con la strategia green della Regione Puglia.

“Una delle opportunità più stimolanti – ha continuato – che ci attendono riguarda il settore dell’energia pulita, in particolare l’idrogeno. Mentre il mondo si avvia verso un futuro sostenibile, l’idrogeno si è affermato come elemento fondamentale della transizione energetica globale. Crediamo che l’idrogeno giocherà un ruolo cruciale nel raggiungimento della neutralità carbonica, alimentando industrie e comunità con zero emissioni. Siamo particolarmente ispirati dalla strategia ambiziosa della Regione Puglia di affermarsi come Hydrogen Hub. Questa iniziativa lungimirante punta a creare un ecosistema sostenibile dell’idrogeno, sfruttando le abbondanti risorse energetiche rinnovabili della regione, come l’energia solare ed eolica per produrre idrogeno verde. L’impegno della Puglia – ha concluso – nel diventare un polo dell’innovazione nel campo dell’idrogeno è perfettamente in linea con la nostra missione di promuovere soluzioni energetiche pulite”.

A presentare l’azienda è stato Domenico Gammariello, managing director Tmeic Europe, che ha esposto qualche dato su attività, personale e volume d’affari. Fondata nel 2006 e con il suo quartier generale a Tokyo, il colosso giapponese conta oggi 4800 dipendenti in 15 Paesi nel mondo e ha un fatturato di oltre 2 miliardi di euro. La sede barese al momento può contare su 30 dipendenti pronti a raddoppiare entro la fine del 2025 e l’obiettivo di raggiungere i 300 milioni di fatturato entro il 2030.

“In quanto filiale italiana – ha spiegato Gammariello – Bari è diventata la sede operativa del Business della Tmeic in Europa, Medio Oriente e Africa per i mercati Oil e Gas, Water e Metals. “Questa operazione – ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci – assume un’importanza strategica per la rappresentazione di quello che abbiamo raccontato in questi mesi: le imprese di tutto il mondo scelgono la Puglia per le competenze che vengono sviluppate in questo territorio”.

