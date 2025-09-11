A 68 anni è morto Francesco Trapani, per 30 anni ha guidato il brand Bulgari

ROMA (ITALPRESS) – Si è spento serenamente ieri nella sua abitazione a Roma Francesco Trapani. L’imprenditore e manager, 68 anni, discendente della famiglia Bulgari, ha diretto come CEO per un trentennio la Maison fondata nel 1884 e divenuta uno dei maggiori attori globali nel settore del lusso, presente nella gioielleria, orologeria, fragranze, pelletteria nonché nell’ospitalità di prestigio.

“Sotto la sua guida dal 1984 – si legge in una nota -, il marchio ha avviato il processo di diversificazione e accelerato l’internazionalizzazione delle attività. Nel luglio 1995 Francesco Trapani ha portato la società Bvlgari alla quotazione alla Borsa Italiana, dove è rimasta fino al 2011 quando il brand è entrato a far parte del gruppo francese LVMH. Dopo aver portato a compimento l’integrazione di Bvlgari nel gruppo francese, Francesco Trapani ha trovato nuove sfide professionali con ruoli rilevanti in Clessidra, Bluebell Capital Partners, Tiffany, Tages Group e VAM Investments. Francesco Trapani lascia i quattro figli Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra”.

