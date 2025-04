A 16 anni trasforma l’Apecar in un mezzo solidale

ROMA (ITALPRESS) - Questa settimana gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, raccontano la storia di Leonardo, un ragazzo di 16 anni che ha trasformato la sua Apecar in un mezzo solidale per aiutare le persone in difficoltà. fsc/gtr