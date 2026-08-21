A 16 anni con 56 grammi di hashish e un bilancino, denunciato un ragazzo nel Varesotto

VARESE (ITALPRESS) – Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla Guardia di finanza dopo essere stato trovato in possesso di 56,71 grammi di hashish, suddivisi in tre parti, di un bilancino di precisione e di denaro contante ritenuto, per modalità e circostanze del ritrovamento, presumibilmente provento di spaccio. È accaduto a Luino, nel Varesotto, dove i militari della Compagnia della Guardia di finanza, impegnati nei controlli del territorio, hanno notato in un parco cittadino un gruppo di giovani che, alla vista della pattuglia, ha mostrato un atteggiamento sospetto.

Gli accertamenti si sono concentrati in particolare su due giovani fidanzati e hanno portato alla scoperta dello stupefacente e del materiale nella disponibilità del sedicenne. Il denaro, composto da banconote di diverso taglio, era nascosto nei calzini del ragazzo ed è stato sequestrato insieme alla droga e al bilancino. Il minore è stato denunciato in stato di libertà per la violazione dell’articolo 73 del Dpr 309/1990. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, è stato affidato al genitore.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).