90 anni dalla nascita di Pavarotti, il concerto all’Arena di Verona celebra il Maestro

MILANO (ITALPRESS) – In occasione dei 90 anni dall‘anniversario della nascita del Maestro Luciano Pavarotti e a vent’anni dalla sua scomparsa, martedì 30 settembre 2025, l’Arena di Verona farà da cornice a un evento internazionale, unico pensato per celebrare la carriera e l’eredità musicale del grande Maestro. Un cast d’eccezione che per la prima volta vedrà riuniti sullo stesso palco star del panorama musicale nazionale e internazionale.

Oltre ai già noti Laura Pausini e Andrea Bocelli, José Carreras e Plácido Domingo, altri grandi artisti saranno presenti per omaggiare il Maestro: Marcelo Alvarez, Mariam Battistelli, Luca Carboni, Yusif Eyvazov, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattanasio, Vittorio Grigolo, Ligabue, Mahmood, Giulia Mazzola, Francesco Meli, Giuliano Sangiorgi, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman, Il Volo.

Fuori dall’ordinario in molti modi diversi, la voce spettacolare del Maestro Luciano Pavarotti, insieme al suo disarmante carisma, ha emozionato il mondo e nel corso della sua quarantennale carriera è stato identificato come l’ambasciatore eccellente della musica e della cultura italiana. Coerenti con l’impegno verso i piuù bisognosi e verso i giovani che il Maestro ha portato avanti nel corso della sua vita, una parte dei proventi del concerto sarà destinata all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane e una parte alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere i giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena.

-Foto ufficio stampa Goigest-

(ITALPRESS).