80 anni delle Nazioni Unite. alla Camera esposta la bandiera Onu

ROMA (ITALPRESS) - "L'80° anniversario dalla istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita a una riflessione sui valori e sugli obiettivi che ne animarono la fondazione: pace, diritto internazionale e cooperazione tra i popoli. In un mondo attraversato da guerre e tensioni, quegli ideali restano più che mai attuali. In questo contesto la riforma dell'ONU è fondamentale per adattare l'Organizzazione alle particolari necessità dell'oggi, così come è fondamentale rafforzare il ruolo dei Parlamenti, affinché possano contribuire in modo diretto alla costruzione di un ordine internazionale più giusto e rappresentativo". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Sulla facciata di Montecitorio esposta la bandiera dell'Onu. sat/mca3 Fonte video: Camera dei Deputati