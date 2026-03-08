8 marzo, Pisani “Auguri a tutte le donne della Polizia di Stato”

ROMA (ITALPRESS) – Oggi, 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, anche il capo della Polizia Vittorio Pisani, tramite i canali Facebook, X e Instagram della Polizia di Stato ha voluto rivolgere i suoi auguri alle donne della Polizia di Stato al servizio della collettività con queste parole: “Care colleghe, a voi tutte l’augurio più sincero ed un infinito grazie per la scelta che avete fatto di essere al servizio della collettività. Con la vostra sensibilità e la vostra dedizione siete esempio per tutti noi, nei nostri uffici: una sensibilità ed una dedizione umana che rafforzano il nostro spirito di appartenenza. Quello spirito che ci mantiene uniti nell’adempimento quotidiano dei nostri compiti. Grazie e buona festa!!!”.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).