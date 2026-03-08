8 marzo, numerose iniziative sul territorio di Venezia per la Giornata della donna

VENEZIA (ITALPRESS) – Un pomeriggio di iniziative diffuse sul territorio per la Giornata della donna, nell’ambito del calendario “Marzo Donna” promosso dal Comune di Venezia.

Le istituzioni comunali hanno partecipato a diversi appuntamenti tra celebrazione, musica e sensibilizzazione sociale. La presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini hanno preso parte alla festa organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale Muranese Aps. A Marghera, il presidente della Municipalità Teodoro Marolo ha assistito al concerto “Primavere di Pace” al Cinema Teatro Aurora, con l’Orchestra di fiati Armonia impegnata in un repertorio tra classica, standard internazionali e tradizioni popolari dell’Europa centrale. A Ca’ Noghera, l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar ha partecipato all’inaugurazione della “Scarpa Rossa”, simbolo contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, organizzata dal comitato “Insieme per Ca’ Noghera” nell’area parrocchiale, ha previsto l’esibizione del gruppo “Loppostodellaviolenza” e una raccolta fondi destinata a un’associazione a sostegno di donne e bambini vittime di violenza.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).