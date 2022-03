ROMA (ITALPRESS) – Il prossimo 8 marzo, per celebrare la Giornata internazionale della donna, il Consiglio regionale del Lazio ospiterà una iniziativa, dal titolo “L’Italia delle donne”, in sala Mechelli, nella sua sede di via della Pisana 1301.

Il convegno organizzato dal Consiglio si pone l’obiettivo di dialogare con le giovani generazioni, raccontando i tanti modelli positivi rappresentati dalle ospiti, nella convizione che l’esempio valga più di ogni altra cosa al fine di spronare le ragazze a prendere consapevolezza del loro talento e non abbandonare mai i propri sogni. Le ospiti sono infatti donne che combattendo stereotipi radicati e attraverso un lavoro costante sono arrivate ai vertici della nostra società. Molti sono stati i risultati ottenuti dalle donne nel secolo scorso, ma tanti sono ancora i diritti negati.

Dopo i saluti istituzionali portati dal presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi e dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, sono previsti gli interventi di Maria Luisa Pellizzari, vicedirettore generale della Pubblica sicurezza, Monica Maggioni, direttrice del Tg1, Lucia Votano, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Ilaria Calò, procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Roma, Cinzia Gagliardi, generale di brigata, comandante Regione Carabinieri forestale Lazio, Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza di Roma, Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e presidente della fondazione Movimento bambino, Irma Testa, pugile, medaglia di bronzo alle olimpiadi Tokio 2020, e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo.

L’iniziativa sarà coordinata dalla consigliera segretaria Michela Di Biase e dalla segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio, Cinzia Felci.

(ITALPRESS).

