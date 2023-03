POTENZA (ITALPRESS) – “Nella Giornata internazionale della donna, mi piace ricordare due dati davvero peculiari per la società lucana: Istat ci dice che per quanto riguarda il collocamento delle donne ai vertici delle istituzioni pubbliche, la Basilicata è l’unica regione del Sud che nel 2020 si colloca sopra la media nazionale. Non solo, ma la Basilicata è la maggior regione produttiva a trazione femminile. Le imprese in rosa lucane, al 30 giugno 2022, sono infatti 15.958, su un totale di 60.575, con un’incidenza del 26,3%. Una percentuale che supera di gran lunga quella relativa alle imprese femminili del Mezzogiorno (23,7%) e italiane (22,2%). I dati in chiaroscuro ovviamente non mancano, ma questi due rilevamenti fanno comprendere il ruolo sempre più protagonista delle donne sia nel pubblico che nel privato della nostra Regione”. Così, in occasione della Giornata internazionale della donna, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che aggiunge: “Nel momento in cui in Italia sono donne sia il capo del governo che il capo dell’opposizione, possiamo dire con orgoglio che l’Italia ha ormai superato antichi e vetusti limiti e si proietta nel futuro grazie al rinnovato protagonismo delle donne, a livello locale – come in Basilicata – e a livello nazionale. Come istituzioni, abbiamo il dovere di procedere con sempre più misure volte a rimuovere le barriere che impediscono una reale parità e che mirano a sostenere le iniziative pubbliche e private delle donne. Si tratta di un dovere istituzionale, costituzionale e anche morale e politico, rispetto al quale non ci sottrarremo”.

(ITALPRESS).

