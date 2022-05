75 milioni per valorizzare i siti Unesco

Un fondo da 75 milioni per la valorizzazione dei comuni a vocazione turistica e commerciale che ospitano siti Unesco. Promossa dal Ministero del turismo in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l'iniziativa punta a finanziare gli interventi per la valorizzazione del sistema turistico locale. sat/