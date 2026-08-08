70 anni fa la strage di Marcinelle, l’Ue propone una ‘Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro’

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Si svolge oggi la commorazione delle vittime di Marcinelle, morte l’8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier, nella cittadina del Belgio. Nella miniera si verificò un incendio provocato dalla combustione d’olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. Nel rogo morirono di 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 immigrati italiani. Il disastro di Marcinelle è così il terzo per numero di vittime tra gli immigrati italiani all’estero. Alla vigilia del 70º anniversario della tragedia, la vicepresidente esecutiva responsabile per i Diritti sociali, le competenze, i lavori di qualità e la preparazione, Roxana Minzatu, è tornata sulla proposta della Commissione europea di istituire proprio l’8 agosto una Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. La proposta della commissione, datata 22 luglio, segue al sì già dato dal Parlamento europeo in una seduta plenaria lo scorso 21 maggio.

“Settant’anni fa, l’8 agosto 1956, 262 lavoratori di 12 nazionalità, molti dei quali italiani, morirono in un incendio nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio. La maggior parte di loro era arrivata in Belgio alla ricerca di un lavoro e di un futuro migliore. Non fecero mai ritorno a casa”, ha dichiarato Minzatu in una nota diffusa ieri dalla Rappresentanza in Italia della commissione europea. “Chiunque vada al lavoro dovrebbe poter tornare a casa sano e salvo. È questo l’impegno più importante che abbiamo nei confronti dei lavoratori. Ed esso non è cambiato dai tempi dell’incidente di Marcinelle, così come non è cambiata la nostra responsabilità di rispettarlo e garantirlo”, ha aggiunto.

“E’ per questo che, raccogliendo gli appelli del Parlamento europeo e di diversi Stati membri, abbiamo proposto di istituire una Giornata europea annuale in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. La giornata sarà celebrata ogni anno l’8 agosto. Non sarà una giornata dedicata soltanto alla memoria di coloro che hanno perso la vita nella tragedia di Marcinelle e in altri tragici incidenti sul lavoro. Sarà un appuntamento annuale per rinnovare l’impegno dell’Europa a favore della prevenzione e riaffermare la nostra ambizione di eliminare gli incidenti e le morti sul lavoro in ogni settore e in ogni Stato membro”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).