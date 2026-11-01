AREZZO (ITALPRESS) – Un uomo di 61 anni è stato ucciso la notte ad Arezzo. Il corpo è stato scoperto nel parcheggio di un ristorante nella zona industriale di San Zeno. La vittima era nata a Milano e residente a Castiglion Fiorentino, e al momento del rinvenimento del cadavere presentava gravissime ferite alla testa, probabilmente per i colpi di un oggetto contundente.

E’ un colombiano di 29 anni l’uomo fermato dalla Polizia per l’omicidio del consulente nativo di Milano e residente in una frazione di Castiglion Fiorentino (Arezzo). L’uccisione è avvenuta la notte scorsa nel piazzale della zona industriale di San Zeno ad Arezzo. La polizia ha bloccato il 29enne vicino alla zona dove è stato rinvenuto il corpo di Buonfiglio. A segnalare alle forze dell’ordine che qualcosa stava avvenendo sono stati dei clienti del vicino ristorante che hanno sentito delle urla, riconducibili ad una lite che poi è sfociata nell’uccisione mortale del 61enne. Quando sono arrivati sul posto gli agenti delle volanti della Questura di Arezzo, e i soccorritori, hanno trovato il corpo dell’uomo ormai senza vita. Non ancora individuata l’arma del delitto, con la vittima che ha riportato gravissime ferite alla testa pesantemente lesionata. Il 29enne colombiano è stato fermato in base a gravi indizi: corrisponde alle descrizioni ottenute negli accertamenti. È accusato di omicidio aggravato. Restano ancora aspetti da chiarire su dinamica e innesco del fatto di sangue.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).