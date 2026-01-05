600 turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik, scatta piano di assistenza della Farnesina

Sharm El-Sheikh airport departures hall. British tourists attempt to make scheduled flights home to the UK on Easy Jet and Monarch airlines Material must be credited "The Sun/News Syndication" unless otherwise agreed. 100% surcharge if not credited. Online rights need to be cleared separately. Strictly one time use only subject to agreement with News Syndication

ROMA (ITALPRESS) – A seguito della cancellazione di tre voli commerciali diretti a Milano nella giornata di ieri – a causa della sospensione del traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni – circa 600 connazionali sono attualmente fermi nella località turistica di Sharm El-Sheik, in Egitto.

Secondo una nota della Farnesina, di essi, i clienti Alpitour (circa 90) dovrebbero rientrare con un volo straordinario Neos, previsto partire a mezzanotte di stasera. Sullo stesso volo, rientreranno altri connazionali con il coordinamento dell’Ambasciata d’Italia al Cairo, che ha inviato due funzionari sul posto. In stretto raccordo con la Farnesina, l’Ambasciata sta inoltre prestando la massima assistenza ai connazionali rimasti a terra per assicurare che siano alloggiati in strutture adeguate e per identificare nuovi voli che permettano il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

