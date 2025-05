A Olbia sequestrato uno yacht da 1,5 milioni per evasione di dazi

SASSARI (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Sassari e i Funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Sassari, nell’ambito delle attività di controllo in materia doganale, hanno concluso un’attività ispettiva volta a verificare il rispetto della normativa doganale sull’importazione di beni provenienti da paesi extra UE.

Nello specifico, dalle indagini condotte dal Gruppo GdF e dalla Sezione Operativa Territoriale ADM di Olbia, è risultato che uno yacht battente bandiera delle Isole Marshall ricoverato presso un cantiere della zona industriale avrebbe stazionato ininterrottamente nelle acque dell’Unione europea per oltre 18 mesi, limite massimo dell’ammissione temporanea per i mezzi di trasporto marittimo battenti bandiera extra-UE in esenzione dai diritti doganali di confine.

L’imbarcazione, del valore di 1.500.000,00 di Euro è stata quindi sottoposta a sequestro e il proprietario dello yacht, un cittadino britannico, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania per le ipotesi di contrabbando aggravato per aver introdotto l’imbarcazione “estera” senza assolvere all’obbligazione della dichiarazione in dogana, come previsto dalle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in evasione dei diritti doganali di confine ed IVA corrispondente a 330.000,00 di Euro.

