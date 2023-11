5,4 milioni di assunzioni nei primi 8 mesi del 2023

ROMA (ITALPRESS) - In lieve flessione le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi 8 mesi del 2023: sono in tutto 5,4 milioni, in calo dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sul Precariato sottolineando che la riduzione è legata agli andamenti delle assunzioni con contratti in somministrazione, a tempo indeterminato e in apprendistato. sat/gsl