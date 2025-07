500 nuovi alloggi per gli studenti di UniCal

CATANZARO (ITALPRESS) – L’Università della Calabria compie un nuovo e importante passo per ampliare l’offerta abitativa per i suoi studenti: sono partiti in questi giorni i lavori per il completamento della residenza universitaria in contrada Rocchi, con la realizzazione di 504 posti letto. In un momento in cui il tema della residenzialità universitaria è al centro dell’agenda nazionale, tra proteste studentesche per il caro affitti e difficoltà crescenti per le famiglie a basso reddito, l’Unical si distingue come un modello virtuoso a livello nazionale: è infatti l’unico ateneo in Italia a garantire un alloggio a tutti gli studenti fuori sede idonei, senza richiedere alcun pagamento anticipato o diretto da parte loro.

– Foto Ufficio stampa Unical –

(ITALPRESS).