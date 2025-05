50 nazioni e 10 mila partecipanti alla Trieste Spring Run

TRIESTE (ITALPRESS) – “È una grandissima giornata di festa per la regione Friuli Venezia Giulia e per Trieste con un mare di gente che si è snodato da Duino per la corsa Trieste 21 K e dal castello di Miramare per la Bavisela Family Run. Hanno partecipato migliaia e migliaia di persone e tra queste veramente tanti turisti in una giornata memorabile per sport, agonismo, divertimento, salute e soprattutto di promozione di un territorio”. Lo ha commentato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine delle premiazioni della Trieste Spring Run, che ha corso in prima persona assieme ai 2500 partecipanti della Trieste 21k, premiando i vincitori assieme anche all’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scocimarro. Numeri imponenti quelli dell’evento organizzato dall’APD Miramar in collaborazione con l’ASD Trieste Atletica APS, con la co-organizzazione del Comune di Trieste e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia: 5500 partecipanti alla Bavisela Family Run, 2500 alla Trieste 21 K – vinta per le donne da Caterina Stenta per per gli uomini da Vincent Ntabo Momanyi – e 50 nazionalità iscritte. Insieme ai 1800 bambini della Trieste Spring Young e agli eventi collaterali la rassegna coinvolge in tutto oltre 10mila partecipanti complessivi.

Roberti ha sottolineato come “abbinare il marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’ ad una manifestazione in cui in partenza si sentivano parlare tutte le lingue del mondo è un grandissimo orgoglio”. A premiare assieme a Roberti e Scoccimarro, tra gli altri anche Emilio Porto, presidente Apd Miramar, Francesco Colella, consigliere regionale Fidal e Marco Olmo, testimonial Trieste Spring Run: Olmo è un fuoriclasse dell’ultramaratona, due volte vincitore dell’Ultra-Trail du Mont-Blanc e protagonista di imprese straordinarie nei deserti e sulle montagne di mezzo mondo.

