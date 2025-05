5 arresti per Mafia nel trapanese, tra questi “autista” Messina Denaro

TRAPANI (ITALPRESS) - Militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, supportati in fase esecutiva da personale dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sicilia" e dei Comandi Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a Partanna (Tp) a ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti 5 persone (di cui 3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 della misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria) indagati, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, porto abusivo di armi, tentata estorsione e favoreggiamento personale. Fra i destinatari della misura cautelare figura anche il 60enne che, già tratto in arresto il 16 gennaio 2023 quale "autista" di Matteo Messina Denaro, si sarebbe reso responsabile di un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore nel settore oleario, allo scopo di garantire il sostegno economico all'ex latitante. tvi/mca1 (Fonte video: Carabinieri)