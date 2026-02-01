-5 ai Giochi, attesa anche per i due bracieri da record

ROMA (ITALPRESS) – Tra cinque giorni si accenderanno i bracieri olimpici di Milano Cortina 2026. Il 6 febbraio, in concomitanza con la cerimonia di apertura, per la prima volta nella storia due bracieri arderanno simultaneamente: uno a Milano, all’Arco della Pace, e uno a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona. Un gesto simbolico che racconta l’anima diffusa dei Giochi, capace di unire città e territori alpini.

I due bracieri nascono da un progetto di Marco Balich con Lida Castelli e Paolo Fantin, realizzato in partnership con Fincantieri, e si ispirano ai “Nodi” di Leonardo da Vinci, simbolo di connessione, equilibrio e continuità. Strutture dinamiche e sostenibili, realizzate in alluminio aeronautico, capaci di aprirsi e trasformarsi evocando i cicli naturali di giorno e notte, con soluzioni a basso impatto acustico e visivo.

L’accensione segna il punto di arrivo del Viaggio della Fiamma Olimpica, un percorso di 63 giorni attraverso 60 città e 12.000 chilometri lungo una rete di strade, ferrovie e infrastrutture che costituiscono l’ossatura materiale dei Giochi. Un viaggio che anticipa ciò che ora entra a regime: un sistema di collegamenti pronto a sostenere atleti, delegazioni e pubblico nel cuore dell’evento olimpico. Dall’8 febbraio, il braciere di Milano sarà al centro di spettacoli quotidiani aperti al pubblico; entrambi torneranno ad ardere anche per le Paralimpiadi. La fiamma si accende, i Giochi prendono forma.

