ROMA (ITALPRESS) – Quarantasette atleti azzurrini sono stati convocati per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026. A sette mesi di distanza dai Mondiali Assoluti dello scorso anno, la capitale della Georgia torna a essere sede di un grande evento internazionale: dal 20 al 27 febbraio, sulle pedane della Hualing Plaza, andrà in scena la kermesse continentale dedicata alle categorie Under 17 e Under 20. Complessivamente sono 24 i titoli europei in palio in otto giornate di gare, che promettono come sempre tanto agonismo e grandi emozioni.

Le scelte dei Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada, rispettivamente femminile e maschile, e Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola, uomini e donne, hanno definito la composizione di una delegazione nutrita e ambiziosa, che sarà chiamata a dare continuità al proficuo ricambio generazionale della scherma italiana.

I prescelti sono 47, su 48 “posti da titolari”, perché la sciabolatrice Vittoria Mocci è stata selezionata sia per le gare della “sua” categoria Under 17 che per le competizioni Under 20. Straordinaria la presenza dei quattro fratelli Reale, tutti nella sciabola: debutto per la cadetta Matilde, mentre sono confermatissimi Edoardo, Valerio e Leonardo nelle prove maschili Giovani.

Designate anche 12 riserve in Italia, una per ciascuna specialità. Il Capo delegazione sarà il Consigliere federale Paolo Menis, mentre lo staff tecnico sarà composto dai maestri Valerio Aspromonte, Simone Biondi e Serena Pivotti per il fioretto; Ilaria Bianco, Raffaele Forcella e Sorin Radoi per la sciabola, Cristina Cascioli e Adalberto Tassinari (Cadetti), Francesco Campagna e Mario Renzulli (Giovani) per la spada, supportati dal medico Michele Carubia, dai fisioterapisti Simone Picquadio e Davide Politi, dagli armieri Paolo Battocchio e Alessandro Burchielli e da Giorgia Caloro per la Segreteria FIS. Arbitro italiano sarà Marco Muraca.

Il calendario degli Europei Cadetti e Giovani 2026, come ormai consuetudine, si articolerà in due periodi: le prime quattro giornate saranno dedicate agli Under 17, con tre competizioni al giorno, prima le prove individuali e poi quelle a squadre; la seconda metà della kermesse sarà invece riservata agli Under 20, con la stessa sequenza, le gare individuali nelle prime due giornate e le ultime due dedicate alle competizioni a squadre.

Per seguire l’avventura degli azzurrini sulle pedane continentali sarà importante tenere conto del fuso orario. La Georgia è tre ore avanti rispetto all’Italia: dunque, l’inizio delle competizioni fissato alle ore 9 locali corrisponderà alle 6 del mattino nel nostro Paese. Fasi finali e cerimonie di premiazione andranno in scena nel pomeriggio italiano.

L’Italia a Tbilisi ripartirà dagli eccellenti risultati dell’ultima edizione, svolta dodici mesi fa in Turchia: ad Antalya 2025, infatti, furono ben 23 le medaglie conquistate dagli azzurrini di cui 13 nelle prove dei Cadetti e 10 nelle gare della categoria Giovani.

GLI ATLETI CONVOCATI

CADETTI

Fioretto Femminile: Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi), Martina Molteni (Comense Scherma), Gloria Pasqualino (Frascati Scherma), Elena Picchi (Fides Livorno)

Riserva in Italia: Sofia Mancini (Frascati Scherma)

Fioretto Maschile: Giuseppe Di Martino (Club Scherma Salerno), Luca Guidi (Frascati Scherma), Riccardo Mancini (Frascati Scherma), Giovanni Pierucci (Fides Livorno)

Riserva in Italia: Tommaso Rovaris (Schermabrescia)

Sciabola Femminile: Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma), Vittoria Mocci (Accademia Musumeci Greco), Matilde Reale (Frascati Scherma), Anna Torre (Fides Livorno)

Riserva in Italia: Diletta Fusetti (Petrarca Scherma)

Sciabola Maschile: Christian Avaltroni (Lazio Scherma Ariccia), Pietro Hirsch Butté (Club Scherma Roma), Jacopo Sciullo (Lazio Scherma Ariccia), Tommaso Tallarico (Petrarca Scherma)

Riserva in Italia: Riccardo Maria Aquili (Frascati Scherma)

Spada Femminile: Francesca Aina (Pro Novara Scherma), Benedetta Bianchi (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), Clara De Donno (Virtus Scherma Salento), Sofia Quirini (Circolo della Scherma Terni)

Riserva in Italia: Payam Kumari (Minervium Academy)

Spada Maschile: Andrea Bossalini (Pettorelli Piacenza), Pietro De Gaetano (Roma Fencing), Gabriele Giovita (Cus Catania), Valentino Monaco (Pettorelli Piacenza)

Riserva in Italia: Francesco La Forza (Scherma Bresso)

GIOVANI

Fioretto Femminile: Greta Collini (Fiamme Oro), Ludovica Franzoni (Fiamme Gialle), Letizia Gabola (GS Fiamme Azzurre), Sofia Giordani (Fiamme Gialle)

Riserva in Italia: Alessandra Tavola (GS Fiamme Rosse)

Fioretto Maschile: Mattia Conticini (Pisascherma), Mattia De Cristofaro (Centro Sportivo Carabinieri), Emanuele Iaquinta (Fiamme Gialle), Fernando Scalora (Schermabrescia)

Riserva in Italia: Elia Pasin (Fiamme Gialle)

Sciabola Femminile: Flavia Astolfi (Accademia Musumeci Greco), Elisabetta Borrelli (Centro Sportivo Esercito), Gaia Karola Carafa (Centro Sportivo Carabinieri), Vittoria Mocci (Accademia Musumeci Greco)

Riserva in Italia: Francesca Romana Lentini (Club Scherma Roma)

Sciabola Maschile: Antonio Aruta (Champ Sommavesuvio), Edoardo Reale (Aeronautica Militare), Leonardo Reale (Frascati Scherma), Valerio Reale (Aeronautica Militare)

Riserva in Italia: Davide Vivaldi (Fides Livorno)

Spada Femminile: Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno), Maria Roberta Casale (Cus Catania), Giulia Paulis (Fiamme Oro), Mariachiara Testa (Circolo Schermistico Forlivese)

Riserva in Italia: Lucia Miglino (Scherma Pro Vercelli)

Spada Maschile: Riccardo Cedrone (Club Scherma Roma), Luca Iogna Prat (Club Scherma Lame Friulane), Ettore Leporati (Piccolo Teatro Milano), Cristiano Sena (Fiamme Oro)

Riserva in Italia: Francesco Delfino (Circolo Ravennate della Spada)

LA DELEGAZIONE

Capo Delegazione: Paolo Menis

Tecnici Fioretto: Valerio Aspromonte, Simone Biondi, Serena Pivotti

Tecnici Sciabola: Ilaria Bianco, Raffaele Forcella, Sorin Vasile Radoi

Tecnici Spada: Cristina Cascioli e Adalberto Tassinari (cadetti), Francesco Campagna e Mario Renzulli (giovani)

Medico: Michele Carubia

Fisioterapisti: Simone Picquadio, Davide Politi

Tecnici delle Armi: Paolo Battocchio, Alessandro Burchielli

Segreteria FIS: Giorgia Caloro

IL PROGRAMMA

CADETTI (Under 17)

Day 1 – Venerdì 20 febbraio

ore 06:00 Spada Maschile Cadetti – Gara individuale

ore 08:00 Fioretto Femminile Cadette – Gara individuale

ore 10:00 Sciabola Femminile Cadette – Gara individuale

ore 14:40 Semifinali e finali

ore 16:15 Cerimonia di premiazione

Day 2 – Sabato 21 febbraio

ore 06:00 Spada Femminile Cadette – Gara individuale

ore 08:00 Fioretto Maschile Cadetti – Gara individuale

ore 10:00 Sciabola Maschile Cadetti – Gara individuale

ore 14:40 Semifinali e finali

ore 16:15 Cerimonia di premiazione

Day 3 – Domenica 22 febbraio

ore 06:00 Spada Maschile Cadetti – Gara a squadre

ore 06:00 Fioretto Femminile Cadette – Gara a squadre

ore 06:00 Sciabola Femminile Cadette – Gara a squadre

ore 11:20 Finali bronzo

ore 12:30 Finali oro

ore 15:15 Cerimonia di premiazione

Day 4 – Lunedì 23 febbraio

ore 06:00 Spada Femminile Cadette – Gara a squadre

ore 06:00 Fioretto Maschile Cadetti – Gara a squadre

ore 06:00 Sciabola Maschile Cadetti – Gara a squadre

ore 11:20 Finali bronzo

ore 12:30 Finali oro

ore 15:15 Cerimonia di premiazione

GIOVANI (Under 20)

Day 5 – Martedì 24 febbraio

ore 06:00 Spada Maschile Giovani – Gara individuale

ore 08:00 Fioretto Femminile Giovani – Gara individuale

ore 10:00 Sciabola Femminile Giovani – Gara individuale

ore 14:40 Semifinali e finali

ore 16:15 Cerimonia di premiazione

Day 6 – Mercoledì 25 febbraio

ore 06:00 Spada Femminile Giovani – Gara individuale

ore 08:00 Fioretto Maschile Giovani – Gara individuale

ore 10:00 Sciabola Maschile Giovani – Gara individuale

ore 14:40 Semifinali e finali

ore 16:15 Cerimonia di premiazione

Day 7 – Giovedì 26 febbraio

ore 06:00 Spada Maschile Giovani – Gara a squadre

ore 06:00 Fioretto Femminile Giovani – Gara a squadre

ore 06:00 Sciabola Femminile Giovani – Gara a squadre

ore 11:20 Finali bronzo

ore 12:30 Finali oro

ore 15:15 Cerimonia di premiazione

Day 8 – Venerdì 27 febbraio

ore 06:00 Spada Femminile Giovani – Gara a squadre

ore 06:00 Fioretto Maschile Giovani – Gara a squadre

ore 06:00 Sciabola Maschile Giovani – Gara a squadre

ore 11:20 Finali bronzo

ore 12:30 Finali oro

ore 15:15 Cerimonia di premiazione

