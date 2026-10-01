40 anni dell’ICQRF, Lollobrigida “I nostri controlli sono diventati un punto di riferimento a livello internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo aumentato di 300 unità gli ispettori dell’ICQRF, circa un terzo della forza disponibile in più, per rafforzare i controlli e garantire ai cittadini maggiore sicurezza. Oggi i nostri controlli sono diventati un punto di riferimento a livello internazionale”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine delle celebrazioni per i 40 anni dell’ICQRF al Salone delle Fontane di Roma. “Quando sono arrivato l’Ispettorato era in una situazione di grande difficoltà. Il numero degli ispettori era diminuito in maniera significativa e il dipartimento sembrava destinato più a concludere il proprio percorso che a crescere. Per questo scelsi da subito di intervenire, assunzioni necessarie per garantire ai cittadini un rafforzamento dei controlli che oggi si traduce in un aumento significativo delle verifiche, non soltanto sul piano quantitativo, ma anche su quello qualitativa“, ha aggiunto.

“Abbiamo costruito una vera cabina di regia che vede l’Ispettorato collaborare con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agea, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e le strutture di altri ministeri. L’obiettivo è individuare, sulla base del fattore di rischio, dove si annidano gli illeciti e intervenire in maniera mirata, evitando che lo stesso imprenditore venga sottoposto più volte agli stessi controlli a causa della mancanza di coordinamento. Lavoriamo anche con le principali piattaforme dell’e-commerce per garantire ai cittadini che acquistano online la certezza che ciò che stanno comprando corrisponda effettivamente a quanto dichiarato. Sono orgoglioso degli uomini e delle donne dell’ICQRF, perché rappresentano davvero un comparto eccezionale del sistema pubblico. Grazie al loro lavoro, l’Italia non è soltanto leader nella qualità delle proprie produzioni, ma anche nella qualità dei controlli che vengono effettuati”, ha concluso Lollobrigida.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).