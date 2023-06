PERUGIA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al direttore del Corriere dell’Umbria, Sergio Casagrande, un messaggio per i 40 anni che compie, quest’anno, la testata. Il testo completo del messaggio verrà pubblicato domani mattina sulla prima pagina del quotidiano umbro e sulle prime pagine di tutti gli altri quotidiani del Gruppo Corriere (Corriere di Arezzo e Corriere di Siena) in coincidenza con l’apertura di una settimana di eventi, dal 12 al 18 giugno, con i quali il Corriere dell’Umbria celebrerà a Perugia il suo compleanno.

Gli eventi prevedono dibattiti e una mostra cronologica e fotografica che verrà ospitata nella Rocca Paolina di Perugia.

“E’ importante per la nostra democrazia sostenere il giornalismo di qualità promuovendo la consapevolezza di un’informazione accurata e che sappia anche contrastare il crescente fenomeno delle false informazioni create ad arte e che, purtroppo, hanno la caratteristica di diffondersi velocemente”, afferma Mattarella.

Il direttore, Casagrande, fornisce un’anticipazione del messaggio del capo dello Stato “perché lo riteniamo un invito importante a una riflessione più ampia che non va certo limitata solo alla nostra testata e ai nostri lettori. Un messaggio che giunge in un momento in cui, soprattutto i quotidiani, si trovano ad affrontare uno dei periodi più difficili della loro storia e invita ad aprire una riflessione sul ruolo dei media”. “Il Corriere dell’Umbria, un giornale partito da zero nel 1983 grazie all’intuizione e all’audacia di un editore eugubino e all’impegno di una squadra di collaboratori e aspiranti giornalisti, nel corso di questi 40 anni è riuscito a imporsi come protagonista della stampa locale italiana, ma negli ultimi anni non era rimasto indenne dalle difficoltà che pesano su tutta l’editoria nazionale”, dice ancora Casagrande.

“Da sei mesi, grazie a un nuovo editore umbro, ha avviato un ampio piano di rilancio che si sta concretizzando con la riapertura di tutte le redazioni nelle principali città del territorio, con l’assunzione di nuovi giornalisti e collaboratori e con un aumento delle pagine dedicate alle cronache locali.

Per questo – conclude Casagrande – consideriamo il messaggio del Capo dello Stato non solo un onore per la nostra testata, ma un invito a proseguire nel nostro impegno con una maggiore responsabilità verso le comunità dei nostri territori. Un riconoscimento forte e significativo che non è limitato al Corriere dell’Umbria, ma a tutta la stampa locale alla quale apparteniamo con orgoglio”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).