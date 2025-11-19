NAPOLI (ITALPRESS) – Un uomo di 25 anni ha ucciso questo pomeriggio la sorella 23enne accoltellandola. E’ accaduto a San Paolo bel Sito, nel napoletano. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Nola, contattati dallo stesso uomo e coordinati dal pm di turno della Procura di Nola, arrivato sul posto.
