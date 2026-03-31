25 anni del Servizio Civile, Meloni “Ha scritto una straordinaria pagina di impegno, solidarietà e partecipazione attiva”

ROMA (ITALPRESS) – “In questi venticinque anni, il Servizio Civile ha scritto una straordinaria pagina di impegno, solidarietà, partecipazione attiva. Questo Governo ha scelto di sostenere e di rafforzare quest’esperienza. In questi anni, abbiamo messo a bando oltre 250 mila posti e abbiamo garantito al Servizio Civile il più ingente investimento finanziario di sempre, con oltre 1,5 miliardi resi disponibili nel triennio 2026-2028. Inoltre, abbiamo riconosciuto valore al Servizio Civile nei concorsi pubblici con una riserva del 15% per chi ha completato l’anno di servizio e abbiamo investito nella certificazione delle competenze, affinché questa esperienza possa essere anche un’opportunità per il futuro professionale dei giovani”. Così la premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato all’evento promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Rozzano, in occasione del 25mo anniversario dell’approvazione della legge sul Servizio Civile.

“Con il disegno di legge delega promosso dal ministro Abodi, vogliamo semplificare ulteriormente le procedure e rendere sempre al passo coi tempi la possibilità di accedere a questa opportunità. La storia del Servizio Civile – aggiunge – è una storia che si nutre di futuro, perché è un’esperienza che può cambiare la vita e segnare la strada di chi la compie. Ecco perché voglio cogliere quest’occasione per rivolgere un appello a tutti i ragazzi italiani dai 18 ai 28 anni: non abbiate paura di candidarvi, di rischiare, di cogliere quest’occasione. Il bando 2026 è ancora aperto. Scegliete il progetto che vi piace di più e fate domanda: scoprirete una nuova realtà, e avrete la possibilità di mettere il vostro talento e il vostro entusiasmo al servizio di tutti. E l’Italia, ve lo assicuro, saprà ringraziarvi”, conclude Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).