ROMA (ITALPRESS) – Il Rally del Messico è pronto a partire con la doppia prova speciale cittadina di Guanajuato, dopo lo shakedown condotto da Kalle Rovanpera e Esapekka Lappi e caratterizzato dalla scelta delle soft da parte di tutti i piloti, in vista delle prove speciali più sabbiose e con meno grip. Per tanto i piloti WRC1 avranno a disposizione 24 gomme hard (prime) e 12 gomme option (soft). Dalle analisi degli ingegneri Pirelli dopo le recce emerge che i punti di attenzione della gara sono: la notevole evoluzione dei tracciati al venerdì non solo tra i primi e i secondi passaggi di ogni prova, ma anche durante la stessa prova, mentre al sabato i fondi, molto più compatti, mostrano un peggioramento meno marcato; la prova di El Chocolate, una delle più sfidanti del mondiale, nella quale si possono giocare le sorti dell’intera gara nel contesto della già cruciale giornata del venerdì; l’alternanza di fondi caratterizzati dalla presenza di sassi e pietre, che tendono ad aumentare passaggio dopo passaggio, e le ampie sezioni con loose gravel e sabbia, con ridotti livelli di grip; le temperature, che comportano alto stress sulle gomme, e le altitudini, che incidono sulle potenze del motore. Pneumatici Pirelli in Messico. Scorpion KX WRC: il pneumatico da sterrato Pirelli sviluppato per la massima categoria è disponibile per le vetture Rally1 in due mescole, entrambe nell’evoluzione 2022, che presenta strutture rinforzate e un design ottimizzato. Per il Messico la versione con mescola dura HA, che offre maggiore durata e maggiore resistenza alle superfici più abrasive e con maggior grip, rappresenta la prime. La versione a mescola morbida SA, che garantisce aderenza ottimale anche su fondi scivolosi, è invece la option. Scorpion K: anche i pneumatici da sterrato per il WRC2 e il WRC3 sono disponibili in mescole dure e morbide, con molte delle stesse caratteristiche delle KX per le vetture Rally1. In Messico, le Rally2 hanno pneumatici K4B (duri) e K6B (morbidi), mentre le Rally3 hanno a disposizione i K4 (duri) e i K6 (morbidi).

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

