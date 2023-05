ROMA (ITALPRESS) – Sono 10 le sciabolatrici azzurre che si sono qualificate al tabellone principale da 64 della gara individuale in programma domani per la tappa di Coppa del Mondo di Batumi, in Georgia. Erano già ammesse per diritto di ranking Martina Criscio, Rossella Gregorio e Michela Battiston. A loro si sono aggiunte dopo la fase a gironi Mariella Viale (con un percorso netto) ed Eloisa Passaro (grazie a cinque vittorie e una sconfitta). A seguire, hanno staccato il “pass” per la giornata di domani anche Benedetta Fusetti (che ha superato nel derby del match decisivo Manuela Spica per 15-13), Giulia Arpino, Chiara Mormile, Michela Landi e Rebecca Gargano. Out, oltre a Spica, anche Claudia Rotili che nell’ultimo incontro di giornata è stata battuta dall’azera Kaspiarovich. Domani dalle 8 (ora italiana) il tabellone principale da 64 individuale. Domenica la prima gara a squadre di sciabola femminile valida anche per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. Quasi en plein per gli sciabolatori italiani. Nella prova di Coppa del Mondo di Madrid di sciabola maschile sono 10 gli azzurri ad aver staccato il pass per il tabellone principale della gara individuale che vivrà domani la fase clou. Erano già qualificati per diritto di ranking Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo. A loro si sono uniti dopo la fase a gironi Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere e Giovanni Repetti. Grazie alle vittorie nel tabellone preliminare, poi, hanno raggiunto la seconda giornata di gare anche Mattia Rea, Riccardo Nuccio ed Enrico Berrè. Una sola stoccata non ha permesso a Edoardo Cantini di staccare il “pass” per la seconda giornata dopo la sconfitta per 15-14 sul tedesco Kempf. Eliminato nel tabellone preliminare da 128 solo Marco Mastrullo superato dal tedes co Scheider. Domani dalle 10 l’inizio della seconda giornata e decisiva per la competizione individuale. Domenica a Madrid spazio alle prove a squadre con l’Italia della sciabola maschile in cerca dei primi punti per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

