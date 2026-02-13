20 anni Fondazione Tricoli, Gasparri “No bandierine, ma valori da difendere”

PALERMO (ITALPRESS) - "Un grande evento per due grandi amici: Pippo è stato protagonista di una lunga stagione della vita culturale e politica palermitana, siciliana e nazionale, mentre di Marzio resta il rimpianto su tutto quello che avremmo potuto fare insieme, perché la sua morte prematura ha privato il centrodestra di una risorsa che avrebbe avuto sicuramente la possibilità di ricoprire ruoli ancora più importanti di quelli che aveva già ricoperto. La Fondazione, in questi vent'anni, ha animato tanti momenti di approfondimento, studio e incontro grazie alla famiglia Tricoli: tante volte ho avuto modo di condividere momenti di incontro volti a una memoria politica ma anche di proiezione politica e culturale, alla presenza dei valori della destra e della cultura di un centrodestra di governo; non ci sono bandierine da sventolare, ma valori da difendere". Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, a margine della celebrazione a Palermo dei 20 anni della Fondazione Tricoli. xd8/fsc/mca3