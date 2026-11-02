2 novembre, la Questura di Roma rende omaggio ai caduti della Polizia di Stato

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Commemorazione dei Defunti, la Questura di Roma ha rinnovato il proprio commosso tributo alla memoria delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che hanno sacrificato la vita nell’adempimento del dovere, testimoniando con il loro esempio i più alti valori di servizio, dedizione e fedeltà alle Istituzioni.

Il Questore di Roma, a nome del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha deposto una corona di alloro davanti alla lapide dedicata ai Caduti della Polizia di Stato nell’adempimento del dovere, collocata all’ingresso della Questura, in segno di riconoscenza e di deferente omaggio a quanti hanno pagato con la vita il proprio impegno al servizio della collettività.

La commemorazione è proseguita con la celebrazione di una messa di suffragio presso la Basilica dei Santi Vitale e Compagni Martiri in Fovea, officiata dal Cappellano della Questura di Roma, Don Nicola Tagliente, alla presenza di funzionari e appartenenti alla Polizia di Stato.

In un momento di raccoglimento e memoria condivisa, la comunità della Polizia di Stato si è stretta nel ricordo di coloro che hanno servito il Paese con coraggio, senso del dovere e spirito di sacrificio, lasciando un’eredità morale che continua a rappresentare un riferimento imprescindibile per le donne e gli uomini quotidianamente impegnati nella tutela della sicurezza dei cittadini.

-foto ufficio stampa Polizia di Stato-

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