2 Giugno, Mattarella alla parata militare ai Fori Imperiali

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 2 giugno, ha assistito in via dei Fori Imperiali alla tradizionale parata militare, alla presenza delle alte cariche dello Stato. L'Inno Nazionale è stato interpretato da Arisa, accompagnata dalla Banda Interforze della Difesa. La manifestazione si è conclusa con gli onori al capo dello Stato e il sorvolo delle Frecce Tricolori. mca3/sat (Fonte video: Presidenza della Repubblica)