ROMA (ITALPRESS) – 1917 di Sam Mendes si piazza in testa al box office dello scorso weekend con un incasso di 2 milioni 154 mila euro. Scende al secono posto Me contro Te – Il Film La vendetta del Signor S con 1 milione 743 mila euro, mentre Figli è terzo con 1 milione 427 mila euro. Seguono: Piccole donne e Jojo Rabbit con 889 mila euro, Tolo Tolo 868 mila, Richard Jewell 643 mila, Hammamet 625 mila, Tappo – Cucciolo in un mare di guai 272 mila euro, Jumanji con 229 mila euro.

