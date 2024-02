ROMA (ITALPRESS) – Sarà molto azzurro, con ben 18 atlete italiane, il tabellone principale femminile che andrà in scena domenica nel Grand Prix FIE “Trofeo Inalpi” di Torino. Sfruttando il “fattore casa”, che dà diritto al Paese ospitante d’avere un numero superiore di partecipanti alle fasi preliminare, l’Italia del ct Stefano Cerioni ha fatto quasi “en plein” con le fiorettiste impegnate nel venerdì delle qualificazioni. Erano già ammesse alla giornata clou di domenica, per diritto di ranking, le campionesse del Mondo e d’Europa, Alice Volpi e Martina Batini, così come Martina Favaretto e Francesca Palumbo. E’ bastata la fase a gironi per far volare al tabellone principale, già al primo step, la vicecampionessa del mondo Arianna Errigo, come seconda atleta di giornata grazie a sei vittorie in altrettanti assalti e alle spalle soltanto di un’altra azzurra, Aurora Grandis. Ottimo avvio e qualificazione ipotecata al primo scoglio del venerdì anche per Camilla Mancini, l’under 20 Matilde Molinari e Benedetta Pantanetti. Superando i tabelloni preliminari, poi, hanno conquistato il pass per domenica anche Vittoria Ciampalini, Anna Cristino, Erica Cipressa, Olga Rachele Calissi, Marina Sinigalia, Matilde Calvanese, Carlotta Ferrari, Beatrice Monaco e Marta Ricci. Non ce l’hanno fatta, invece, soltanto Elisabetta Bianchin, Elena Tangherlini, Serena Rossini e Giulia Amore. Domani il Grand Prix FIE “Trofeo Inalpi” di fioretto a Torino, che come tutte le prove GP prevede solo le competizioni individuali a punteggio maggiorato, proseguirà con le fasi preliminari della gara maschile. Già qualificati per domenica, in virtù del loro ranking internazionale, Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi. Proveranno a raggiungerli al tabellone principale anche Guillaume Bianchi, Raian Adoul, Giorgio Avola, Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Federico Pistorio e Damiano Rosatelli. Domenica il gran finale di entrambe le gare con diretta dalle 17.30 degli assalti decisivi su Rai Sport e Sky Sport Max. Sono invece otto gli atleti azzurri qualificati per il tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile individuale a Tbilisi. Già ammessi, per diritto di ranking, Michele Gallo, Luigi Samele e Luca Curatoli. Grazie ad una perfetta fase a gironi, si è aggiunto ai tre azzurri Giovanni Repetti. Dopo la fase preliminare ad eliminazione diretta, hanno staccato il “pass” anche Lorenzo Ottaviani, Leonardo Dreossi, Mattia Rea e Dario Cavaliere. Out nel match decisivo Pietro Torre, stop nel turno dei 128 per Riccardo Nuccio ed Enrico Berrè. Eliminato dopo la fase a gironi Giorgio Marciano. Domani il tabellone principale con inizio alle ore 8.30 (orario italiano). Domenica si chiude la tre giorni nella capitale georgiana con la prova a squadre che darà punti fondamentali per la qualifica olimpica a Parigi 2024.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

