VENEZIA (ITALPRESS) – È tempo di bilanci per “Salta Cori Zoga” e “Sprint”, i due progetti promossi questa estate dall’Assessorato allo Sport del Comune, grazie a un finanziamento di 220.000 euro del PonMetro React-Eu, che si sono conclusi il 30 settembre.

Sono state oltre una sessantina le associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa, realizzando, in tutto il territorio comunale, ben 170 eventi quotidiani e 76 corsi gratuiti. Le proposte di “Salta Cori Zoga” sono state in grado di soddisfare tutte le esigenze spaziando dalle specialità classiche, come calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby, scherma, ginnastica, pattinaggio, judo, karate, equitazione, bocce, voga alla veneta, atletica, agli sport di tendenza, come triathlon, danza verticale, nordic walking, pilates, hip hop, zumba, tavola a vela, skateboard e surfskate.

Novità dell’estate 2023 è stato il progetto SPRINT (Sport Partecipazione Relazione e Inclusione nel Territorio) con il quale sono stati organizzati corsi gratuiti di attività motoria, sportiva o fisica adattata, della durata di almeno 10 lezioni. Nel periodo giugno-settembre sono stati realizzati 76 corsi, di cui 61 per anziani e 15 per disabili, con il coinvolgimento di oltre 850 utenti. Tante le discipline proposte dal tennis alle bocce, dal nordic walking all’equitazione, dalla danza alla ginnastica, dal pilates alla difesa personale, dal padel allo yoga. “Promuovere lo sport all’aperto – sottolinea il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello, che ha fortemente voluto le due iniziative – ha il duplice obiettivo di riavvicinare la cittadinanza alla pratica sportiva, favorendo stili di vita sani , e di consentire alle associazioni di promuovere le proprie attività. La partecipazione di quest’anno agli eventi è stata molto significativa, sia in termini di pubblico che di associazioni: con queste ultime intendiamo ripartire presto per costruire insieme l’edizione 2024”.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).