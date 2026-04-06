17 anni fa il sisma dell’Aquila, Fontana “Memoria indelebile, un pensiero a coloro che portano i segni di quei momenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel ricordo del sisma che colpì L’Aquila e il territorio circostante la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, rinnovo il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai loro familiari. Un pensiero a tutti coloro che portano i segni di quei momenti, alla comunità locale e a chi prestò senza sosta aiuto e soccorso nell’emergenza e nella fase successiva. La memoria di quella notte resta indelebile e richiama continuamente alla responsabilità e all’impegno nel costruire il futuro”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

URSO “FERITA PROFONDA CHE HA SEGNATO L’ITALIA”

“Nel 17° anniversario del terremoto del 2009, il mio pensiero va all’Aquila, alle sue vittime e alle loro famiglie. Una ferita profonda che ha segnato l’Italia intera e che continua a vivere nella memoria di tutti noi. Qualche settimana fa, insieme al Sindaco Pierluigi Biondi, ho voluto rendere omaggio a chi ha perso la vita nel sisma. In quell’occasione, durante la Giornata della Cultura Artigiana, ho indossato il Fiore della Memoria: un gesto semplice per ribadire il legame con la comunità che, pur nel dolore, ha saputo rialzarsi con dignità, forza e orgoglio. L’Aquila è oggi esempio di resilienza e modello di rinascita economica e sociale, capace di offrire nuove opportunità alle giovani generazioni”. Così in un post sui social il ministro Adolfo Urso.

– Foto IPA Agency –

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