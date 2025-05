ROMA (ITALPRESS) – “La Bandiera di Guerra dell’Esercito Italiano è il simbolo vivente del vostro coraggio, della vostra dedizione e dello spirito di sacrificio che, da oltre un secolo e mezzo, accompagnano il cammino del nostro Paese. In essa sono racchiuse le gesta di generazioni che hanno scelto di servire la Patria: spesso in silenzio, sempre con onore. In ogni epoca storica, in ogni drammatica crisi, l’Esercito è stato presente: saldo, pronto, vicino ai cittadini”. Lo scrive il Ministro della Difesa Guido Crosetto in un messaggio in occasione del 164esimo anniversario dell’Esercito Italiano.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).