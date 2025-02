TORINO (ITALPRESS) – Sono 16 gli atleti azzurri del ct Stefano Cerioni qualificati per il tabellone principale maschile del Grand Prix di fioretto che si svolgerà domani alla Inalpi Arena di Torino. Erano già ammessi alla giornata clou, grazie al posizionamento nel ranking, i medagliati olimpici Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Già dopo la fase a gironi, con sei vittorie in altrettanti assalti, hanno trovato un posto nel tabellone principale Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Giulio Lombardi, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni e Mattia De Cristofaro. Grazie ai successi negli assalti del tabellone preliminari, poi, hanno staccato il “pass” per la giornata nell’Arena di Torino anche Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Damiano Di Veroli, Damiano Rosatelli ed Edoardo Luperi. Stop nell’ultimo incontro di giornata per Matteo Panazzolo, Marco Proietti e Raian Adoul. Si sono fermati nel tabellone da 128 Matteo Iacomoni, Emanuele Iaquinta, Francesco Cercaci e Federico Pistorio. Out, infine, nel primo turno preliminare Alessandro Stella, Federico Greganti e Djibril Mbaye. Domani la terza e ultima giornata di gare: saranno 31 in totale, di cui 15 donne e 16 uomini, gli azzurri del fioretto in pedana dalle ore 9 nei due tabelloni principali.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

