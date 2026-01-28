WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli agenti federali hanno arrestato 16 rivoltosi del Minnesota con l’accusa di aver aggredito le forze dell’ordine federali, sono persone che hanno opposto resistenza e hanno ostacolato i nostri agenti”. A scriverlo su X è la procuratrice generale Usa, Pam Bondi. “Ci aspettiamo altri arresti”, ha aggiunto. “L’ho già detto e lo ripeto: nulla impedirà al Presidente Trump e a questo Dipartimento di Giustizia di far rispettare la legge”.

