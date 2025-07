15 operai protestano a Milano su un ponteggio al settimo piano

MILANO (ITALPRESS) - Quindici operai dell'Impresa Edile Ricca di Lodi stanno manifestando su un ponteggio posto al settimo piano di un edificio in ristrutturazione in corso di Porta Vittoria angolo Ottorino Respigni, a Milano. In ausilio alla forze dell'ordine il Comando di Milano è presente con quattro mezzi e una quindicina di vigili del fuoco. In corso una trattativa da parte della Questura con i dimostranti. pc/mca1 (Fonte video: Vigili del Fuoco)