Sono 14 milioni gli enoturisti, che incidono in media per il 27% del fatturato delle aziende vinicole. Lo riferisce Agriturist, associazione di Confagricoltura, secondo cui il 71% del totale degli stranieri sceglie l'Italia per godere della gastronomia, mentre il 33% cerca la natura. mgg/gsl