MILANO (ITALPRESS) – Grave incidente stradale questo pomeriggio in Via Bernardino Verro a Milano. Un 12enne è stato investito da un furgone mentre era a piedi. Il ragazzino è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto mezzi di soccorso con elicottero e la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nel tardo pomeriggio un bimbo di 9 anni è stato investito in piazza Durante, angolo via Costa, a Milano, da un pirata della strada. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso. Il bambino è stato soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).