ROMA (ITALPRESS) – Si è chiuso con un successo di pubblico all’interno degli spazi di Casina Valadier il Saudi Village: l’evento culturale organizzato dalla Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita per celebrare la Festa Nazionale del Regno, nel quadro delle Celebrazioni per l’Anniversario dei 90 anni delle relazioni tra l’Italia e l’Arabia Saudita.

Quasi 12mila visitatori italiani e internazionali hanno apprezzato gli oltre 40 spazi espositivi allestiti a Villa Borghese. Un viaggio esperienziale tra le tradizioni, la cultura, il cibo, la musica e le attrazioni turistiche del Regno. Il Saudi Village ha accolto durante lo School Day del 28 settembre anche centinaia di studenti delle scuole di Roma, dalla materna alle superiori. Il Palco eventi ha ospitato decine di incontri su turismo, sport, società e cultura, organizzati delle autorità saudite che hanno partecipato all’evento.

Al Saudi Village hanno partecipato aziende italiane e saudite ed enti governativi dell’Arabia Saudita, tra cui: Ministero per gli Investimenti (MISA), Ministero dello Sport (MOS), Ministero dell’Istruzione (MOE), Autorità Saudita per il Turismo (STA), e

Commissione Reale di AlUla (RCU).

