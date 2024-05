MILANO (ITALPRESS) – QualityTravel, magazine degli operatori del turismo e del Mice, organizza a Roma un evento per celebrare il ruolo delle donne nel turismo. Una tavola rotonda in cui saranno condivisi dati sull’impiego delle donne nel settore e verranno premiate alcune donne che più di altre sono di esempio e stanno contribuendo al superamento delle disparità di genere nel mondo del travel. “Femminile e Vincente: Le Donne del Turismo Si Raccontano” è il titolo dell’evento che si terrà il 22 maggio 2024 alle ore 15:30 nella prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, una delle location più significative del Senato della Repubblica a Roma. Durante l’evento, dopo i saluti istituzionali della senatrice Sbrollini, del senatore Centinaio e dell’onorevole Caramanna, avrà luogo una tavola rotonda dove verranno condivise storie ed esperienze di donne che hanno raggiunto ruoli di leadership nel turismo. Questo incontro vuole essere un momento di ispirazione e networking, offrendo l’opportunità di immergersi nelle storie di donne coraggiose che stanno riscrivendo le regole del gioco nel settore turistico. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, tuttavia, data la limitata disponibilità di posti, si raccomanda di prenotare quanto prima. Alla tavola rotonda, moderata dal direttore di Qualitytravel, Domenico Palladino, parteciperanno Alessandra Priante, Presidente – Enit, Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism – IEG, Beatrice Beleggia, CEO – Bros USA, Ada Rosa Balzan, CEO – ARB sb, Veronica Pamio, Vice presidente External Relations – ADR, Annamaria Ruffini, Presidente – Events In & Out, Samanta Tata, General Manager Vatican & Rome – ORP. La giornata sarà anche l’occasione per la consegna alle partecipanti dei premi “Women Who Won”, riconoscimenti per le donne che hanno contribuito significativamente alla crescita del settore del turismo e del Mice. La manifestazione nasce dall’idea di Daniela Ballarini, project leader dell’evento, per celebrare e dare visibilità alle professionalità femminili nel turismo. Spiega Ballarini: “Questo incontro vuole essere un momento di ispirazione e networking, offrendo l’opportunità di immergersi nelle storie di donne coraggiose che stanno riscrivendo le regole del gioco nel settore turistico. Ma è anche una prima edizione: l’obiettivo è renderlo un momento di condivisione a cadenza annuale, attorno a cui costruire una community, ispirata dalle iniziative di Qualitytravel sulla parità di genere: la lista delle 150 donne del turismo del mice da invitare agli eventi, e il blog Women who won, in cui raccontiamo le loro storie”.(ITALPRESS).

Foto: Quality Travel