PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – Sono 11 le atlete azzurre del fioretto femminile che si sono qualificate al tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di Plovdiv, la prima valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alle già ammesse, per diritto di ranking, Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Batini si è subito aggiunta Olga Rachele Calissi dopo un girone perfetto da sei vittorie. Grazie al tabellone preliminare di eliminazione diretta hanno staccato il pass per la giornata di domani anche Camilla Mancini, Martina Sinigalia, Serena Rossini, Giulia Amore, Anna Cristino e Martina Favaretto. Soltanto l’ultima stoccata non ha permesso l’en plein azzurro con Aurora Grandis che è stata sconfitta nel match decisivo dall’ungherese Kreiss per 15-14. Domani, a partire dalle ore 8 italiane, prende il via il tabellone principale della prova bulgara di fioretto femminile. La tre giorni si concluderà poi con la competizione a squadre con l’Italia che andrà alla ricerca dei primi punti per qualificarsi alle prossime Olimpiadi di Parigi.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

