10 anni di Poste Italiane in Borsa, l’azienda festeggia i risultati

MILANO (ITALPRESS) - Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (IPO) d'Europa. Un decennio straordinario durante il quale l'azienda ha compiuto un percorso di profonda trasformazione e diversificazione del business, finalizzato a creare valore per gli azionisti e a consolidare il ruolo di Poste Italiane come azienda di sistema. L'anniversario è stato celebrato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana. All'incontro, ospitato dall'Amministratore Delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa, hanno partecipato il Sottosegretario all'Economia, Federico Freni; la Presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere; l'Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante; il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco.